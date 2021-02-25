Bahçelievler’de askeriyeyi gözetleyen IŞİD’li tutuklandı

İstanbul’da askeri bölgeyi bir ağaca çıkarak gözetleyen IŞİD şüphelisi tutuklandı.
AA’nın haberine göre 20 Şubat’ta saat 02:10’da “Bahçelievler’de askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var” ihbarı üzerine polis harekete geçti.
Polis, olay yerine giderek IŞİD üyesi Muhammed Yahya E.’yi, Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı’na yönelik keşif yaptığı sırada yakaladı.
Üst aramasında ve dijital malzemelerin incelenmesinde IŞİD’le bağlantılı görseller ve dokümanlar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.