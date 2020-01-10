Bahçelievler belediyesi, sokak hayvanlarına 25 ton mama dağıttı

İstanbul’da Bahçelievler belediyesi, soğuk hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Veteriner işleri birimi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, belediye ve gönüllüler mama dağıttı.

Fotoğraf: DHA

Mama dağıtımı, Bahçelievler’in 11 mahallesinde sokak hayvanları için gönüllü çalışan hayvan severlerle yapıldı. Belediye, sokak hayvanlarının aç kalmaması için 25 ton kedi maması ve 5 ton köpek maması olmak üzere 30 ton kuru mama tedarik etti.

Reklam

Kuru mamanın 5 tonu barınakta, 25 tonu da sokak hayvanları için kullanılacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır mama dağıtımının yıl boyu devam edeceğini açıkladı.

Hayvansever vatandaşlardan destek

Kuru mama dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini belirten hayvanseverler, sokak hayvanlarının insanlardan gelecek yardımlarla kışı geçirip hayatta kalabileceğini vurguladı.

Ayrıca hayvan severler başkanı Hakan Bahadır’a ‘hassasiyeti ve duyarlılığından dolayı’ teşekkür etti.