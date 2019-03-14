Bahçeli’den zor soru: Beka yenir mi?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meyve-sebzedeki fiyat artışının ‘beka sorunu’yla ilişkilendirilmemesi gerektiğini savunarak, “Beka yenir mi” diye sordu.

Fotoğraf: Reuters

AKP ve MHP, 31 Mart’taki yerel seçimler öncesi sıklıkla ülkede ‘beka sorunu’ olduğunu dile getirirken, muhalefet ise esas sorunun ‘ekonomik kriz’ olduğunu belirtiyor.

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‘Konuyu patlıcana taşıyanlar meymenetsizlerdir‘

Seçim çalışmaları kapsamında Aksaray’da konuşan Bahçeli, bu tartışmayla ilgili şunları söyledi:

“Konuyu patlıcana taşıyanlar meymenetsizlerdir. Bekayı patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Patlıcan, domates yazın bollaşır. Dileriz ki herkes istediğini yesin, içsin. Kimsenin sofrasında gözümüz yok ama patlıcan pahalıysa bu dünyanın sonu değildir.

Beka ucuzluğu, pahalılığı söz konusu olur mu? Beka yenir mi? Beka olmadan kundaktaki yavruların ömürlerinden gidecek günlerinden bahsedilebilir mi? Beka yoksa bereket yoktur.”