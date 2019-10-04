Bahçeli’den yazılı açıklama: CHP kontrolden çıkmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “CHP’nin tamamıyla kontrolden çıkmış, siyasi ahlaktan vahim şekilde savrulmuş, millete aidiyet bilincinden hızla uzaklaşmıştır” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Bahçeli, 23 Eylül’de ‘üst solumun yolu enfeksiyonu’ şikayetiyle hastaneye kaldırılıp aynı gün taburcu olduktan sonra, bugün parti genel merkezinden ‘doktorların tavsiyesiyle istirahatine devam ettiği’ açıklanmıştı.

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Uzun süredir kamuoyunun önüne çıkmayan MHP lideri bugün yaptığı yazılı açıklamada, CHP’yi ‘vatana ve millete alenen karşı tavırda’ olmakla suçladı.

Muhalefeti ‘çıkar ittifakları, çürük ortaklıklar, çarpık ilişki ve irtibatlar’ olarak tanımlayan Bahçeli şöyle devam etti: “CHP-HDP-İP-SP arasında kurulan anayasa hazırlık masaları, kirli bağlantılar, Türkiye muhaliflerini umutlandıran sinsi ve gizli pazarlıklar birer birer gün yüzüne çıkmaya başlamıştır. CHP’nin milli meselelere sırtını dönerek PKK’dan medet umar hale gelmesi skandal ötesi bir sapma halinin tezahürüdür.”

‘CHP genel başkanı ikbal hesaplarıyla kaos ve krize istikbalini bağladı’

MHP lideri, ‘Türkiye’nin karşısında biriken ve toplanan siyasi odakların milli bekaya meydan okuyan merhale geldiğini’ savunurken “CHP genel başkanı ikbal hesaplarını ikmal ederek kaos ve krize siyasi istikbalini bağlamıştır” ifadesini kullandı.

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MHP lideri, Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözlerinin suç teşkil ettiğini öne sürdü: “CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır. Bu nedenle CHP vatana ve millete alenen karşı tavırdadır.”

‘Kılıçdaroğlu için dokunulmazlığın kaldırılmasının yolu açılmıştır’

MHP’nin hiçbir şart altında ‘bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacağını’ ifade eden Bahçeli, “Özellikle CHP genel başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır” dedi.

Bahçeli şöyle devam etti:

“Milliyetçi Hareket Partisi Başkanlık Divanı’nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP genel başkanının suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla şu değerli isimlerden teşekkül eden bir komisyon görevlendirilmiştir:

1- Feti Yıldız, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

2- İzzet Ulvi Yönter, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

3- İsmail Faruk Aksu, Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili.

Ayrıca konuyla ilgili gerek görüldüğü takdirde hukukçularımız ve milletvekillerimiz de çalışmaların içinde yer alacaklardır. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır.

Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkûmdur. Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye’nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. Milliyetçi Hareket Partisi’ni görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır.”