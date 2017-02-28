Bahçeli’den Selvi’ye sert hakaretler: Kalem ve kılıç artığı, şuursuz, şerefsiz, Türkiye düşmanı

MHP lideri Devlet Bahçeli, AKP-MHP yakınlaşmasında Kürt seçmenlere dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye ateş püskürerek, ‘bölücü’, ‘Türkiye düşmanı’, ‘şuursuz’, ‘kalem ve kılıç artığı’ ifadelerini kullandı.

Selvi, geçtiğimiz hafta 22 Şubat tarihli yazısında, iki parti arasındaki ‘referandum mutabakatı’na dikkat çekip, Başbakan Yıldırım’ın ‘Bozkurt’ işareti yapmasına, “Bu arada AK Parti’nin işareti ne? Başbakan’a sorduk. Eliyle halkı selamlama işareti yaptı. AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Yakında AK Parti ve MHP, bayraklarıyla ortak miting yaparsa şaşırmam. AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım” uyarısında bulunmuştu.

‘Şuursuz sözler, kalem ve kılıç artığı, şerefsiz, terörist’

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, AKP’nin Kürt seçmenlerine ‘sıcak’ mesajlar gönderirken, AKP’ye uyarıda bulunan gazeteci Selvi’ye de ağır hakaretler etti.

“Doğan Medyası’nın bu selvisi diyor ki, MHP iki ucu keskin bıçak. Kürtlerden iki oy alan parti var; biri HDP, diğeri AK Parti’dir. AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP’ye karşı mesafeli olması lazım. Bu zatın şuursuz sözleri bizim için ufacık kalmaya mecburdur” diyen Bahçeli, Selvi’nin MHP’ye özel bir tutum takındığını savundu.

Bahçeli, şöyle devam etti: “MHP, Kürt kardeşlerimizin karşısında gösteren her kim varsa hem bölücü hem de Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye menfii tutumu bellidir, ama AKP’ye dost mu hasım mıdır? Türk Kürt arasına nifak sokan ya şerefsizdir, ya teröristtir, ya da zulmün oyuncağıdır. Kandil’den sufle alanlar MHP’ye Kürt karşıtlığı elbisesi giydirmeye çalışanlar yatacak yeri olmayan günahkarlardır. Bu devlette herkese yer vardır.”

‘Bayrağın asılması skandaldır’

Bahçeli, Türkiye’yi ziyaret eden Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin ziyaretini de ‘bayrak’ üzerinden eleştirdi: “Bu ziyaretin neden ve sonuçları değerlendirmemiz içinde değildir. Barzani’nin ziyareti üzerine Atatürk Havalimanı’nın bayrak direğine sözde Kürdistan bayrağı asılmıştır. IKBY adı altında Irak bayrağı ile asıldığı görülmüştür. Bu Irak’ın kendi iç meselesidir. Ancak bu bayrağın asılması skandaldır, aymazlıktır, rezalettir. İstanbul’da bu sözde bayrağın dalgalanmasına kim izin vermiştir. Bir bürokrat şuursuzluğu mudur yoksa bir komplo mudur? Peşmerge ne zaman bayrağa sahip olmuştur? Bizim Barzani’nin bayrağını görmeye kesinlikle tahammülümüz yoktur. Türkiye’ye kefen biçen çürümüşün ağırlanması milli vicdanı rahatsız etmiştir. Sonuna kadar devlet, sonuna kadar millet, irade ve yeminimiz evet diyoruz.”