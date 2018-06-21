Bahçeli’den seçime günler kala: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’ gündeme gelmeli

AKP’nin ‘ittifak ortağı’ MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’nın gündeme gelmesini istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında, “FETÖ’nün siyasi ayağını ortaya çıkarmamak için OHAL’i sürdürüyorlar. Buradan ilk kez söylüyorum. FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum” demişti.

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Kılıçdaroğlu hakkında 250 bin liralık tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanıtı “Göreceksin şimdi kim siyasi ayağı, hesabını vereceksin” olmuştu.

Hükümete yakın A Haber’in canlı yayınına katılan Bahçeli, “Bu FETÖ hareketinin kökü kazınmalıdır. Bunun sekiz ayağı vardır, siyasi ayağı da gündeme gelmelidir” dedi.