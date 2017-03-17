Bahçeli’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Dili bozulmuş birisi halt ediyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a yanıt verdi: “Dili bozulmuş birisi halt ediyor, günaha giriyor.”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Baykal’ın sözlerine “Sapık ne dediğini bilmiyor herhalde” diye yanıt vermişti.

‘Allah ayaklarını dolaştırıyor’

Gelenekselleşen ‘Twitter mesaisi’nde gündemi değerlendiren MHP lideri, Baykal’ın sözlerine “Dili bozulmuş birisi, ‘Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi peygambere versen bozar’ diyebiliyor, elbette halt ediyor, günaha giriyor. 16 Nisan referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor. Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir, dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar” diye yanıt verdi.

‘Dönün güneşe, kovun gölgeyi’

Gençlere seslendiğini söyleyen Bahçeli, ‘tehlikeyi görme’ çağrısı yaptı

MHP lideri şöyle devam etti: “16 Nisan’a mührü vurun. Arkanızı güneşe çevirirseniz, gölgeniz önünüze düşer. Dönün güneşe, kovun gölgeyi, davranın, harekete geçin, ülkenize sahip çıkın. Fırsatı görmek için uyanıklık, yakalamak için yetenek ve cesaret,ondan istifade için kuvvet ve kararlılık gerekir. Bu Türk gençliğinde vardır.”