Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Bahçeli’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Dili bozulmuş birisi halt ediyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, “Bu kadar yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın” diyen CHP’li vekil Deniz Baykal’a yanıt verdi: “Dili bozulmuş birisi halt ediyor, günaha giriyor.”

Fotoğraf: DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Baykal’ın sözlerine “Sapık ne dediğini bilmiyor herhalde” diye yanıt vermişti.

‘Allah ayaklarını dolaştırıyor’

Gelenekselleşen ‘Twitter mesaisi’nde gündemi değerlendiren MHP lideri, Baykal’ın sözlerine “Dili bozulmuş birisi, ‘Beşer şaşar, böyle bir yetkiyi peygambere versen bozar’ diyebiliyor, elbette halt ediyor, günaha giriyor. 16 Nisan referandumundan dolayı uykuları kaçanlar ille de kulp bulacaklar ya, ama hesapları ters tepiyor, Allah ayaklarını dolaştırıyor. Kalbin temizliği yüze, yüzün temizliği dile yansır. Heybede ne varsa ele o gelir, dilden ne çıkarsa talih veya talihsizliğin kilidini o açar” diye yanıt verdi.

‘Dönün güneşe, kovun gölgeyi’

Gençlere seslendiğini söyleyen Bahçeli, ‘tehlikeyi görme’ çağrısı yaptı

MHP lideri şöyle devam etti: “16 Nisan’a mührü vurun. Arkanızı güneşe çevirirseniz, gölgeniz önünüze düşer. Dönün güneşe, kovun gölgeyi, davranın, harekete geçin, ülkenize sahip çıkın. Fırsatı görmek için uyanıklık, yakalamak için yetenek ve cesaret,ondan istifade için kuvvet ve kararlılık gerekir. Bu Türk gençliğinde vardır.”

Bakan Özhaseki’den ‘peygamber benzetmesi’ yapan Baykal’a: Sapık ne dediğini bilmiyor

Baykal’a göre partisi ‘dalgaya katıldı’: HDP’lilerin tutuklanması olacak şey değil

Baykal’a göre halk ‘terör söylemi’ni umursamıyor: Tehditle siyaset olmuyor

CHP’li Baykal umutlu: ‘Hayır’dan sonra bambaşka bir Türkiye gelecek

CHP’li Baykal’a göre ‘Hayır’ önde: Bu yola çıkanlar pişman olacak

Hayır’ yükseliyor’ diyen Baykal, AKP’lilere seslendi: Adını koyun, tek adam anayasası bu

Yargı korkusu’na işaret eden Baykal: Erdoğan, 7 Haziran’ın tekrarını istemiyor

Baykal’dan ‘erken seçime’ veto: Bu bir tehditse yakışıksız, tespitse zamansızdır

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...