Bahçeli’den partisine dolar talimatı: TL’ye dönüştürün

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu yıl içinde alınan hazine yardımları arasında döviz cinsinden para bulunması halinde, bunların Türk Lirası’na çevrilmesi talimatını verdi.

ABD Doları, rahip Andrew Brunson’ın ev hapsine alınması sonrası ABD ile Türkiye arasında yaptırıma varan gerilim nedeniyle TL karşısında gün geçtikçe değer kazanıyor.

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ABD’ye giden Türk heyetinin anlaşmaya varamadan dönmesinin ardından ise dolar bugün 6,5 seviyelerinde seyretti.

Bahçeli de gelişmeler üzerine yayınladığı yazılı açıklamasında, “Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor” diyerek dövizdeki artışa karşı herkesin harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Talimat gitti

MHP’nin yazılı açıklamasına göre Bahçeli bu sözlerin ardından harekete geçti.

MHP lideri, partinin mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Mevlüt Karakaya’ya “2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi” yönünde talimatta bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sıklıkla dolar bozdurma çağrısı yapıyor.