Bahçeli’den Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet işleri başkanına: Gereğini yap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’e hakaretleriyle bilinen yazar Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli, Erbaş’a yönelik “Gereğini yap” dedi. MHP liderinin sözleri istifa çağrısı olarak yorumlandı.

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Meclis’teki haftalık grup toplantısında konuşan Bahçeli, Atatürk üzerinden cumhuriyetle hesaplaşıldığını, Türklük üzerinden milletle hesap görüldüğünü ifade etti.

Türkçe ezan tartışmasıyla manevi değerlerin örselendiğini dile getiren MHP lideri, Erbaş’ın ziyaretini ‘esef verici’ olarak tanımladı.

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Bahçeli, Diyanet işleri başkanının cübbesini giyerek Atatürk’e hakaret eden ‘fesli Türk düşmanı’ olarak andığı Mısıroğlu’nu ziyaret ettiğini kaydetti.

MHP lideri şöyle devam etti: “Kimin kime gideceğiyle ilgilenmiyoruz. Anlayamadığımız husus, fesli provokatörü ziyaret tarihidir. Bula bula 9 Kasım’ı mı buldun! Diğer günlerin suyu mu çıktı? Bu nasıl bir aklın mahsulüdür! Bir çukur şahsiyete ‘Geçmiş olsun’ demek, bunu da ulu orta yapmak, bu kişiye arka çıkmak değil midir? Ne istiyorsunuz cumhuriyetten! Diyanet işleri başkanının erdemli davranması ve gereğini derhal yapması temennimdir.”

Prof. Dr. Ali Erbaş’ın ziyaretine ilişkin fotoğraflar, yazarın torunu Nurullah Mısıroğlu tarafından Twitter hesabından 9 Kasım gecesi paylaşılmıştı.

Ziyaretin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım’daki ölüm yıldönümüne denk gelmesi tepki çekmişti. Zira Kadir Mısıroğlu, Atatürk karşıtı söylemleriyle biliniyor.