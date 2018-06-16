Bahçeli’den MHP için ‘yüzde 5-6’ tahmini yapanlara: Şerefsiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin oy oranının yüzde 5-6’ya düştüğünü ‘şerefsizce‘ iddia edenler olduğunu söyledi.
Bazı kamuyu araştırma şirketlerinin son dönemde yaptırdığı anketler MHP’nin oy oranını yüzde 5’lerde göstermişti.
Bahçeli partisinin İstanbul’da düzenlediği bayramlaşma programında şöyle konuştu: “Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6’ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP’nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran’da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır. Türkiye’nin geleceği cumhur ittifakıdır. Biz varız, Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz.”
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