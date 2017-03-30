Bahçeli’den ‘MHP ‘Evet’ için çalışmıyor’ eleştirisine yanıt: Garibin yaptığı bu kadar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine AKP çevrelerinden yöneltilen ‘Evet’ için çalışma yapmadığı eleştirilerine “Garibin yaptığı ancak bu kadar, garip ne yapsın?” diye yanıt verdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre gazetecilerle sohbetinde AKP çevrelerinden MHP’ye yönelik eleştirilere cevap veren Bahçeli, 50’den fazla bilgilendirme toplantısı ve 174’ün üzerinde ilçe kongresi yaptıklarını kaydederek, ‘sınırlı imkanlar’a dikkat çekti: “MHP, imkanları belli olan bir partidir. Biz kıt imkanlarla mücadeleyi yürütüyoruz.”

‘Bizi yetersiz görenlere bir şey diyemeyiz’

Parti olarak Hazine yardımının dışında herhangi bir çevreden destek almadan kampanya yürüttüklerini belirten Bahçeli şöyle devam etti: “Kendi bütçemize göre planlama yapmışız. ‘Gelirler giderler şu, referandum için ancak şunu yapabiliriz’ demişiz. Onu da yapıyoruz. Kimseye de borçlanmadan yapıyoruz. Bunu yetersiz görenlere de bir şey diyemeyiz. Garibin de yaptığı, ancak bu kadar, garip ne yapsın değil mi?”