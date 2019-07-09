Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na: Yüreği varsa tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ isteğini anımsatarak, “Yüreği varsa tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin” dedi.

Fotoğraf: DHA

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun eski sistemden kendilerinin de rahatsız olduğunu söylediğine vurgu yaparak, “Madem rahatsızdın bu kadar beyhude çırpınışa ne gerek vardı” dedi.

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Kılıçdaroğlu’nun halkın ‘tarafsız cumhurbaşkanı’ istediğine ve referandum yapılsa bu yönde sonuç çıkacağına dair açıklamalarına gönderme yapan MHP lideri, “Şafak vakti başka karanlıkta başka konuşuyor” ifadelerini kullandı. Bahçeli cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2023’ün emniyet kulvarı olduğunun altını çizdi.

CHP’nin çekiştire çekiştire HDP’yi meclisteki koltuklara oturttuğunu söyleyen Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu için çember daralıyor, suyu sınıyor, kader ağlarını örüyor” dedi.