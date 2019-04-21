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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Nereye nasıl gideceğini araştırmalıydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir asker cenazesinde yapılan saldırıyı ‘yakışıksız‘ olarak niteledi.

Fotoğraf: Reuters

Kılıçdaroğlu, Hakkari’deki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde saldırıya uğramıştı. Tekme ve yumruk darbeleri alan Kılıçdaroğlu araya giren partililer ve koruma polisleri tarafından yakındaki bir eve götürülmüş ve buradan da zırhlı araçla çıkarılmıştı. Bu esnada bir kadının “Yakın evi yakın” diye bağırdığı da görüntülerde yer aldı. 

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Bahçeli, şu ifadeleri kullandı: “İçişleri Bakanlığı çok yönlü inceleme yapmalı. Köy halkı teker teker dinlenmelidir. Bu bir siyasi partinin liderine karşı yapılan yakışık kalmaz, kabulü mümkün değildir. Kendisi nereye nasıl gideceğini araştırmalı, parti yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunmaldır.”

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