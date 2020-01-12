Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na Libya çıkışı: Salladıkça sallamış; kuru sıkı atıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’yi ve partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Libya tezkeresine aldıkları tavır nedeniyle eleştirdi.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, MYK, Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı Kapanış Oturumunda Konuşuyor https://t.co/p62zr334x6 Reklam

— MHP (@MHP_Bilgi) January 12, 2020

Ankara’da partisinin ‘Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı’nın kapanışında konuşan MHP lideri, ‘adı konulmamış, itiraf edilmemiş bir savaş ortamının kendini hissettirdiğini’ dile getirdi.

Ortadoğu’daki gelişmelerden bahseden, “Irak’tan kendimizi soyutlamak, Libya’ya yüz çevirmek, İran’a mesafeli durmak mantıklı ve makul bir tercih sayılamaz” diyen Bahçeli, Ankara’nın güvenliğinin Şam, Tahran, Bağdat ve Trablus’tan başladığını kaydetti.

MHP lideri, “Ne işimiz var Suriye’de Libya’da” diyenlerin ‘görevli ve taşeron değilse tarih cahili’ olduğunu aktardı. Bahçeli, “Muhalefet yapmayı Türkiye’ye muhaliflik ve yabancılara muhbirlikle karşılaştıranların rotalarını kaybettiği ortadadır” ifadelerini kullandı.

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‘Barbarlık’

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrası Türkiye’nin aldığı pozisyonun dengeli olduğunu belirten Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suçlu bulup öldürdük” açıklamasına şöyle yanıt verdi: “Madem suçluydu, suçlunun nasıl yargılanacağı, hangi hukuki işlemlere muhatap kılınacağı herkesin bildiği bir husustur. ‘Bana göre suçluydu, ölmesi gerekti’ demek eşkiyalıktır, barbarlığın ta kendisidir. Suçu belirleyip suçluyu cezalandırmak hiçbir ülkenin haddi değildir. ABD başkanının ‘Kasım Süleymani’yi savaşları önlemek için öldürdük’ ifadesi uluslararası hukuka aykırıdır.”

“ABD Başkanı Trump suçlu arıyorsa Pensilvanya’ya bakmalıdır” diyen MHP lideri, IŞİD liderini öldürenlerin, PKK ve YPG’nin liderlerini de öldürmesini istedi.

Akşener’e gönderme

Fotoğraf: Twitter

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Suriye’ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım” demişti.

Bahçeli, İYİ Parti liderine atıfla şunları söyledi: “Cinayet makinesi Esad’ın varlığı, çözümsüzlüğün sebepleri arasında. Esad ile görüşmeye hazır olduğunu söyleyen atıl zihniyet masum halka nasıl varil bombaları atıldığını da öğrenecek midir? Suriye’de çözümün adresi herkesi içine alacak siyasi uzlaşmadır. Türkiye’deki Esad lobisinin görüş ve önerileri defoludur, temelsizdir.”

‘Kılıçdaroğlu salladıkça sallamış…’

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle yüklendi: “Libya’da Hafter ile saf tutanlar Suriye’de Esad’a yanaşırlar, Mısır’da Sisi’ci olurlar. CHP’nin Libya tezkeresine sahip çıkmaması ayıplıdır. Bu CHP Türkiye’nin yararına ne varsa karşısında hizalanan odaktır. Kılıçdaroğlu salladıkça sallamış, Fizan çöllerinde askerimizin ne işi olduğunu sormaktadır. CHP genel başkanı kuru sıkı atmaktadır. Haritada Fizan’ı göster deseniz gösteremez. Türk askeri bir davet üzerine görev yapacaktır. Fizan ile Türk askerinin gideceği yer arasında bir bağ bulunamaz.

‘Sicili kabarık’

FETÖ’nün siyasi ayağı açıklamamızdan sonra ‘Komisyon kurun, destek olalım’ derler ama FETÖ’ye kimin destek olduğunu gösteremezler. CHP’nin sicili kabarıktır. Kılıçdaroğlu’nun sözleri yalandır. Türkiye Libya’da huzurun yanındadır. Libya’da ne aradığımızı söyleyenler Akdeniz’de boğulmamızı isteyen işbirlikçilerdir. Hafter’i makul bulan CHP’nin Türk askerini mahsurlu görmesi utanmazlıktır. Çok uygun görüyorsa Kılıçdaroğlu bir gemiye binip soluğu Hafter’in yanında alması tavsiyemizdir.”

Akşener’in parlamenter sistemin desteklendiğine dair açıklamasına “Hesap bilmeyenlere hesap anlatmak çok zor, ona cevap vermeye gerek yok” karşılığını veren Bahçeli, CHP’ye de güvenlerinin olmadığını, hiçbir teklifte işbirliği niyetlerinin bulunmadığını ifade etti.

Türkiye; CHP, HDP ve İYİ Parti’nin karşı çıktığı, MHP, AKP ve Saadet Partisi’nin desteklediği Libya tezkeresinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, iç karışıklığın sürdüğü Libya’ya Trablus hükümetine destek amacıyla sınırlı sayıda asker göndermişti.