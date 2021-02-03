Bahçeli’den CHP liderine gözaltılarla ilgili yanıt: Türkiye’nin böyle evlatları yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi protestlarında gözaltına alınanlara yönelik “Türkiye’nin evlatlarını derhal serbet bırakın” sözlerine sert yanıt verdi: “Türkiye’nin böyle evlatları yoktur.”

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Prof. Dr. Melih Bulu’nun geçen ay rektör olarak atanmasının ardından başlayan eylemler devam ediyor. Polisin sert müdahalede bulunduğu eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Reklam

Twitter hesabından ‘Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın!’ başlıklı video yayınlayan CHP lideri, hem eylemcilerin ailelerine, hem de iktidara seslenmişti.

Bahçeli Twitter hesabından paylaştığı açıklamasında “Boğaziçi Üniversitesi’nde Türkiye’nin sinir uçlarıyla oynanıyor. Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor” diyerek şu ifadeleri kullandı: “Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Eşkıyalar Boğaziçi’ne tutunarak ülkemize meydan okuyor. Aydınım diye geçinen zavallılar, sivil toplum kuruluş hüviyeti taşıyan fırsatçılar, demokrasi ve hukuk sınırları içinde siyaset yaptığını zanneden gafiller tarihi yanlıştadır. Boğaziçi Üniversitesi’ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir. CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasa dışı örgüt üyelerine, ‘Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye’nin evlatları’ diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini ve siyasetini terör örgütlerine rehin bırakmıştır. Türkiye’nin böyle evlatları yoktur. Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür. Bu tip bayağı senaryoları çok gördük. Şiddet sahnelerini geçmişte çok yaşadık. Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacaktır.”

Açıklamasını “Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır” ifadeleriyle sürdüren Bahçeli ‘yasa dışı‘ olarak nitelendirdiği eylemleri diğer üniversitelere sıçratmak isteyenlerin bedelini acıklı şekilde ödemesi gerektiğini savundu.

Reklam

‘Rektör, yardımcı atamalı, kabul etmeyen uzaklaştırılsın’

Rektör Bulu’ya asla istifa etmemesi gerektiğini salık veren Bahçeli ‘önerilerini‘ şöyle sürdürü: “Rektörümüz, öğretim üyeleri arasından başta Rektör Yardımcılığı olmak üzere münhal bulunan görevlere lazım gelen atamaları süratle yapmalıdır. Kabul etmeyen, yazılı talimata uymayanlar derhal üniversiteden uzaklaştırılmalıdır. Nitekim taviz verilirse sonuç vahim olacaktır.”

“Hükümetimizin arkasındayız” diyen Bahçeli ‘kahraman’ polisin de destekçisi olduklarını belirterek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yaptığı gibi Gezi’ye göndermede bulundu: “Türkiye düşmanlarının maşalığına talip olanlar adaletin kızgın korunda erimeye terk edilmelidir. Toplumsal barış ve huzur ortamımızı iç ve dış ayakları olan bir proje kapsamında bozmak için çalışanlara ne devletimiz ne de milletimiz müsaade edecektir. Herkes aklını başına alsın. Boğaziçi’nden bir Gezi veya 6-8 Ekim olayları ya da 15 Temmuz’un bir türevi çıkamayacaktır.”