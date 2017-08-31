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Bahçeli’den Kerkük’ün referanduma katılmasına: Rezalet ve hıyanet

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Kerkük İl Meclisi’nin Kuzey Irak’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna katılma kararına tepki gösterdi: “Rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilave.”

Karar sonrası bazı Kerküklüler halay çekmişti. (Fotoğraf: Reuters)

Kerkük’de toplanan Kürt, Türkmen, Arap, Keldani ve Asurilerden oluşan, 41 üyeli Kerkük İl Meclisi, yapılan oylama sonucunda 21 olumlu oyla referanduma katılmayı kararlaştırmıştı.

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Dışişleri Bakanlığı kararı “Hatalar zincirine son halka” sözleriyle değerlendirmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli şöyle dedi: “Peşmerge yönetimi 25 Eylül’de yapmayı planladığı sözde Kürdistan referandumunda hala inat ve ısrar etmektedir. Bunun yanında, 29 Ağustos’ta toplanan Kerkük Vilayet Meclisi’nin sözde referanduma Kerkük’ü de dahil etme kararı rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilavedir. Türkmen yurtları asil ve asli sahiplerinden koparılmak istenmektedir. Buna izin verilmemeli, buna asla müsaade edilmemelidir. Çünkü Türkmeneli Türk’ün öz yurdudur. Kerkük Türk’tür, mütecaviz emel, hedef ve etnik soykırıma tabi tutulamayacaktır. Türkiye her türlü ihtimali stratejik ve milli güvenlik şuuru kapsamında planlamalı, güney sınırları boyunca senaryosu yazılan hain ve hasmane oluşum ve yapılara göz açtırmamalı, fitneyi odağında etkisiz hale getirmelidir.”

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