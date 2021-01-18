Bahçeli’den Karar yazarlarına gözdağı: MHP’yi hafife almasınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli son günlerde gazeteci ve siyasetçilere yapılan saldırıları değerlendirerek MHP’ye çamur atıldığını öne sürdü. Bahçeli, Karar yazarlarının isimlerini vererek, “MHP’yi hafife almasınlar” dedi.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

15 Ocak’ta, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ gazetesi, Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu saldırıya uğramıştı.

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Bahçeli açıklamasında Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e ağır itham ve isnatların yaygınlaşmasının düşündürücü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“ABD’deki Başkan değişimiyle eşzamanlı olarak, Serok ve partisinin, aynı şekilde tetikçi köşe yazarlarının hızlandırdığı iftira kampanyaları tesadüfi değil, alçak bir planın mahsulüdür. Serok Ahmet boşuna uğraşmasın, pis oyunları, birilerinin gözüne girme sinsilikleri maya tutmaz.

Karar Gazetesi’nin kiralık köşe yazarları, mesela Elif Çakır, mesela Yıldıray Oğur, mesela Taha Akyol ve diğer köşesiz sözde yazarlar MHP’yi hafife almasınlar, MHP’ye kara çalmasınlar. Çünkü kazdıkları kuyuya çoktan düşmüşler, kızarmayan yüzleriyle yakayı ele vermişlerdir.

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Bilhassa Taha Akyol MHP’yi bilir, tavsiyem mezkur sipariş üzerine yazan isimlerle birlikte Serok Ahmet’e bizi acilen anlatmasıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sokakta işi yoktur. Kavga ve karışıklıkta hayır görmesi imkansızdır.”