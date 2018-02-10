İYİ Parti’ye gidenlere zeytin dalı: Hatasını kabullenenleri geri kazanacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘yanlışa düşüp sonradan pişmanlık duyan’ kişilere partinin kapısının açık olduğunu söyledi.

Partisinin il ve ilçe başkanlarıyla Antalya’da bir araya geldiği toplantıda konuşan Bahçeli, İYİ Parti’yi kuran kadroyu ima ederek daha önce bu kişilerin iktidar vaadiyle ‘tertemiz MHP’lilerden’ imza topladıklarını, sonra da kapısına dayandıklarını ifade etti.

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Bu kişilerin ahlak ve anlayış gözetmediğini, ‘tarlalara düşüp olağanüstü kongre topla derdine kapıldıklarını’ savunan MHP lideri, “Yetmedi, tellere tutunup temellerimizi dinamitlemeye kalkıştılar. Otellerde toplandılar, dedikodu yaptılar, fitne kazanı kaynattılar. Amaç milli şuuru köreltmek, milliyetçi hareketi karartmaktı. Amaç, Türk milletinin son kalesini kapatmak, son siperini karıştırmaktı. Başardılar mı? Hayır. Sonuç aldılar mı?” diye konuştu.

‘Pişmanlık duyanları tekrar kazanacağız’

Bahçeli, ‘odunlaşanlar’a karşı olgunluklarını göstereceklerini, ‘hizipçilik yapan, huzursuzluk çıkaran, ekipçilik ve dar kadroculuktan medet umanlar kim olursa olsun, gözlerinin üstünde olduğunu’ kaydetti.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Küskünlükleri telafi edeceğiz, dargınlıkları gidereceğiz, gaflete kapılıp, yanılıp yenilip yanlışa düşen, sonra da vicdanen pişmanlık duyan, safiyane ve dürüst bir şekilde hatasını kabullenenleri tekrar kazanacağız. Ancak bu davaya ihanet etmişleri, mahkeme kapılarında, korsan kurultay salonlarında her kepazeliğin başını çekmişleri dünya durdukça affetmemiz söz konusu bile olmayacaktır. Trenden inenler, indikleri yerde kalmışlardır. Rüzgârla savrulanlar, gaza gelip sivrilenler kaybetmişlerdir. İplisini saplısını bilmeyiz, cambazı cümbüşü tanımayız; yapılanları unutmadık, hakaret ve hainlikleri hiç ama hiç aklımızdan çıkarmadık.”

Başını Meral Akşener’in çektiği Bahçeli muhalifleri, MHP tüzüğünü değiştirmek için olağanüstü kurultay toplamış ancak kurultay yargı kararıyla daha sonra hükümsüz kılınmıştı.

Bunun ardından Akşener İYİ Parti’yi kurmuş ve genel başkanlık koltuğuna oturmuştu. Diken’in hesabına göre Meral Akşener’in de etkisiyle Aralık 2017’ye kadar en az 4 bin 545 kişi MHP’den istifa etti. Bu da İYİ Parti’nin Ekim 2017’de kurulmasından bu yana ayda ortlama 1000 kişinin Bahçeli’den desteğini çekmesi anlamına geliyor.

Baraj meselesi

Öte yandan Bahçeli gündemle ilgili de konuştu.

MHP’nin baraj sorunu olduğu yönündeki yorumlara değinen Bahçeli, “Acaba barajın yüzde 50 artı 1’e çıktığını ne zaman idrak edecekler?” diye sordu.

AKP’yle yaptıkları ittifakı MHP’nin yüzde 10’un altına düşmesine bağlayanlara sert çıkan MHP lideri, bu kişilerin darbe girişiminin yarım kalmasına da içten içe üzünlerler olduğunu iddia etti.

Bahçeli şöyle devam etti: “Bunlar eski Mısır’da yaşasalar Hz. Musa’ya karşı Firavun’la birleşirlerdi. Bunlar Kerbela’da olsalar Yezid’in yanında saf tutarlardı. ‘MHP’nin baraj sorunu yok’ diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. ‘Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın’ diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar.”

Kılıçdaroğlu’na çattı

Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezine girilmesini doğru bulmadığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na şu sözlerle seslendi: “Peki sen neyi doğru buluyor, neyi doğru görüyorsun Kılıçdaroğlu? ABD’li askerler YPG’li katillerle Menbiç kırsalında beraber nöbet tutuyorlar haberin var mı? ABD’nin Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı sürdürdüğü operasyonların en üst düzey sorumlusu olan bir general bozuntusu, YPG’lilere ‘Kahraman’ diyor, Türkiye’ye ‘Yanlış hesap içinde’ diyerek parmak sallıyor; hiç duydun mu? ‘Afrin’e girmeyin’ demek, PKK/PYD/YPG’yi arkalamak, kollamak, terör örgütlerine el sallamaktır. Bu tarihi gaflet, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmak, ruhunu muazzep kılmak değil midir? ‘Afrin’e girmeyin’ diyorsun, hadi yarın birileri de çıkıp ‘Hatay’dan, Kilis’ten çıkın’ derse ne yapacaksın, nereye kaçacaksın, neye sarılacaksın Kılıçdaroğlu? Terör örgütleri bu kadar mı gözünüzü boyadı, bu kadar mı aklınızı başınızdan aldı? Bu ülkede ana muhalefet partisinin milli güvenliğimizi köstekleme çabası, jeopolitik arıza vermesi felakettir, aslında başlı başına güvenlik sorunudur.”

Alçı’ya: Tuzu kuru

MHP lideri, “18 keçinin otladığı kaya parçası için savaş mı yapalım” diyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya da tepki gösterdi: “Birisi çıkar, Ege’deki haklarımızı çarçur etmek için ‘Üç beş keçinin otladığı kaya parçacıkları’ diyerek vatanı sabote eder, düşman sevindirir. Nasılsa tuzu kurudur. Birisi çıkar, ÖSO’ya ‘Terörist’ der, El Kaide’yle ilişkilendirir ama kendisinin kimlerle ilişkili olduğunu itiraf edemez. Başında Türk olan ama Türklüğün utancı, Türk düşmanlarının gözetleme kulesi, Türk katillerinin aşı suyu ola bir mesleki örgüt, PYD’ye çalışır, YPG ile oynaşır, PKK’yla düşer kalkar. Sonrada isminden Türk ifadesi kalkmasın diye feryat eder.”

Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) ahlaken ve vicdanen yok hükmünde olduğunu da öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk milleti beka mücadelesi verirken, teröristlerle aynı çizgiye, aynı niyete, aynı dile sürüklenmiştir. Bunların nesi Türk’tür ki ismi de Türk kalacaktır? Türk olmak adam olmaktır, mayası sağlam olmak, vatan ve millet sevdalısı olmak demektir. Kürt kökenli kardeşlerimin PKK’yla, PYD’yle bağ ve bağlantısı nasıl yoksa, Türklüğün de Tabipler Birliği’yle bir ilgi ve yakınlığı olmamıştır. Nitekim haklarında yapılacak siyasi ve hukuki tasarrufları desteklediğimizi bu vesileyle kararlılıkla belirtiyor, cumhurbaşkanına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum.”