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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den İnce’nin adaylığına: MHP’ye en yüksek husumeti besleyen şahıs

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,  CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen şahıs CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur” dedi.

Fotoğraf: DHA

Bu sabah adaylığı açıklanan İnce, konuşmasında, “Geleceğimizi geri alacağız” demişti.

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Bahçeli İnce’nin adaylığıyla ilgili, “MHP’ye en yüksek husumeti besleyen, MHP’nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun” dedi.

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