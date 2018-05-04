Bahçeli’den İnce’nin adaylığına: MHP’ye en yüksek husumeti besleyen şahıs

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampı bulunduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturmada savcılık takipsizlik kararı verdi. Kararda, Tokat ve Konya’yla birlikte Türkiye’nin diğer illerinde araştırma yapıldığı, ancak söz konusu kampların olduğuna dair herhangi bir bilginin ve delilinin bulunmadığı belirtildi.