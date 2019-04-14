Bahçeli’den İmamoğlu çıkışı: Bundan belediye başkanı olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu için “Bundan belediye başkanı olmaz” dedi.

Partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısı kapanış oturumuna katılan Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Mazbatayı stadyuma taşımak taraflar arasındaki rekabeti düşmanlığa taşımak için ekilen bir tohumdur. Bundan belediye başkanı olmaz.”

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Bahçeli 2014 yılında TBMM’de düzenlenen parti grup toplantısında da “Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhurbaşkanı olmaz!” demişti. Bahçeli o konuşmasında şunları söylemişti: “Türklüğü reddeden, TC’yi silen, milliyetçiliği ayaklar altına alan bir inkarcıdan Türkiye Cumhurbaşkanı olmaz, olamaz, olamayacaktır. Kısacası iki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan da Cumhurbaşkanı olmaz!”

Bahçeli’nin bugünkü açıklamarından öne çıkanlar ise şöyle:

“YSK’nın itirazlara vereceği cevap beklenmektedir. Rakamları görmeden niyetler üzerinden değerlendirme yapanları zevkle takip ediyoruz. Onların söylediği rakamlar yanlış bizim değerlendirmemiz doğru. YSK’nın açıklamaları sonrasında resmi gazetede neyin ne şekilde sonuçlandığı hakkında yayın yapılacak. İl genel meclisi oylarını yok sanarak yorum yapanlar kamuoyu araştırmaları nezdinde iflas etmişlerdir.

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Çok büyük bir iddia. Seçimin adaleti ve güvenliği açısından önemli sorumluluklar taşıyan insanlar hakkında böyle iddia atılıyorsa ispat edilmeli.”