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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den ‘idam’ çıkışı: Yeniden uygulanması caydırıcı olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, idam cezasının yeniden uygulanmasının bazı suçlar için caydırıcı olacağını ifade etti.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MHP lideri, yazılı açıklamasında, idam cezasının hukuk mevzuatına yeniden alınmasının, ‘iğrenç ve ilkel suçların işlenmesini’ caydırabileceğini dile getirdi.

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Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “MHP idam cezası meraklısı değildir ancak korku sınırını geçen suç ve suçlularla mücadelenin başarısı için başkaca bir seçenek olmadığı nettir.”

İdam cezası Temmuz 2004’te hukuk mevzuatından çıkarılmıştı. Ancak geçen yıl bir kez daha gündeme getirilmişti.

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