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Bahçeli’den hükümetin ‘sığınmacı kozu’na: Onları silah olarak kullanmak insani değil

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının, Avrupa ülkeleriyle diplomatik krizde ‘koz’ olarak kullanılmasını eleştirdi: “İnsani değil.”

Fotoğraf: DHA

20 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren anlaşmaya göre Türkiye’nin geri kabul ettiği mültecilerden kayıt altına aldığı her bir bireye karşılık, AB de bir yasal Suriyeli mülteci alacaktı. Bunun üzerine Yunanistan’daki mülteciler Türkiye’ye geri gönderilmeye başlanmıştı. Ancak mülteciler “Bizi Türkiye’ye göndermeyin”, “Türkiye’ye hayır” diyerek direnmeye çalışmışlardı.

Hollanda ile yaşanan krizden kısa bir süre konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Türkiye, sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir” demişti.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan geri kabul anlaşmasının iptal edileceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, “Şu anda uygulamıyoruz zaten. Onlar bizi vize konusunda oyaladılar. Bu şartlar yerine gelmezse göç anlaşmasını da uygulamayacağız. Bunların hepsi bizim elimizde” diye konuşmuştu.

‘İnsani değil’

Referandum kampanyası çerçevesinde Hürriyet’e Umut Erdem’e konuşan Bahçeli, sığınmacı anlaşmasının yürürlükten kaldırılması tartışmasına ilişkin, “Sabırlı olmak lazım. Türkiye’ye sığınmacı olarak gelmiş olanları Avrupa’ya karşı bir başka silah olarak kullanmak doğru değildir. Silahtan kaçanları siz daha sessiz bir silah haline dönüştürüp, diplomatik kılıfla bir başka yerde kullanamazsınız. Bu da insani değil” dedi.

Avrupa’nın bir çöküş sürecinde olduğunu söyleyen MHP lideri, Türkiye’nin değil, Avrupa’nın rejim değişikliğine hazırlandığını ileri sürdü: “Avrupa için hayırlı adımı kanaatimce Türkiye atıyor. Türkiye bir sistem değişikliğine giderken Avrupa’da bir rejim değişikliğinin kıvılcımını başlatıyor. Hollanda, İspanya, İngiltere, Belçika ve Danimarka anayasal monarşi ile yönetilen ülkeler. Hollanda vatandaşlığını kabul ederek demokratik hakkını kullananlar Türkiye üzerinde oynayan iki zihniyete karşı demokratik cevap vermeli ve Türkiye ile uyumlu olabilecek toplumsal huzuru Hollanda’da sağlayabilecek bir partinin önünü açmalılar.”

‘Lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Avrupa’ya birlikte gidebileceğine ilişkin sözlerini ise Bahçeli şöyle savundu: “Türkiye Cumhurbaşkanı geliyor, ‘Almam’ diyorsa, ‘onun arkasında Türk milleti vardır’ anlayışı vardır bizde. Erdoğan’dan ziyade böyle bir anlayış vardır. Böyle bir gidişte isterse ben de gelirim. Benim gelmem demek dört milyon dünya, Avrupa Türklüğünün önemli bir payının gelmesi demektir.”

MHP lideri partisinin eski vekillerinden Sinan Oğan’a konuşması sırasında yapılan saldırının ardından “Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz” demesine ilişkinse ‘çıtayı yükseltti’: “Bu kesin bir mizansen. Böyle bir şeye biz karar vermiş olsak, o gerçekleşir. Ülkücü bir niyetle varmışsa tamamlar. Diyor ki lastiğimi patlattılar. Lastiğe kurşun sıkan beyne niye sıkmasın. Ciddiye almamak lazım. Buna benzer şeyler muhtemelen daha da olabilir. Yolumuza devam etmeliyiz.”

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