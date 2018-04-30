Bahçeli’den Gül’e teşekkür: Türkiye’yi kaosa sokmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aday olmayacağını açıklayan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e teşekkür etti: “Türkiye’yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür.”

Erken seçim kararı alındığından bu yana cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı tartışılan Abdullah Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu.

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AA’nın aktardığına göre, partisinin genel merkez binasına gelişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli’ye Gül’ün açıklaması soruldu.

MHP lideri şöyle yanıt verdi: “Türkiye’yi bir kaosa, kargaşaya, krize, bunalıma sokmayacak bir tavır içerisinde olduğu görülmüştür. Kendilerini tebrik ediyorum.”

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Bahçeli, “Gül’ün aday olmamasıyla kardeşlik hukuku yerine geldi denebilir mi?” yolundaki soruya, “Adı konulmadan geldi. Keşke kardeşlik sözünü ağzına alarak, yani sözlerinin arasına katarak yapmış olsaydı, daha anlamlı olurdu ama bu anlama gelen cümleleri var” deye yanıt verdi.