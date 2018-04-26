Bahçeli’den Gül’e: İkazlara uyması lazım

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayı olacağına ilişkin iddiaların dinmediği Abdullah Gül için “İkazlara uymalı” dedi.

Bahçeli, Gül’e “Bir zaafa düşmeyi nasıl göze aldı?” sözleriyle seslenmişti. Başbakan Binali Yıldırım ise bugün Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Proje gözüktüğü kadarıyla akamete uğradı, patladı, elde kaldı” demişti.

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İHA’ınn haberine göre, Yıldırım’ın sözlerini değerlendiren Bahçeli, “Sayın başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum” dedi.