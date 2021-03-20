Bahçeli’den Gergerlioğlu mesajı: Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nu ‘kirli şahıs’ diye tanımladı, Meclis’ten çıkarılmasını istedi.
Hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Gergerlioğlu, hakkındaki fezlekenin 17 Mart’ta Meclis’te okunmasının ardından milletvekilliği statüsünü kaybetmişti. Kararı protesto eden Gergerlioğlu, Meclis’ten ayrılmama kararı alarak ‘Adalet Nöbeti’ başlatmıştı.
Yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, ‘Meclis’in bir eylem sahası, bölücülerin yatakhanesi ve kanun kaçaklarının sığınma alanı’ olmadığını ifade etti.
MHP lideri, “Büyük Türk milletinin kalbinde bir hançerin yuvalanmasına göz yumulamaz, tahammül edilemez, sabır gösterilemez. TBMM’de yer yatağı sermek demokrasiye sürülmüş kara bir lekedir” ifadesini kullandı.
‘Derhal çıkarılmalı’
Bahçeli şöyle devam etti: “TBMM’nin muhterem başkanını bu vesileyle göreve davet ediyorum… Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur.”
Yetkisi yoksa yasa çıksın
MHP lideri, Meclis başkanının yetkisinin ‘sınırlı’ kalması halinde, tek maddelik yeni bir yasa çıkarılmasını da önerdi, ‘Gergerlioğlu’nun yer yatağıyla Meclis’in kapısının önüne konmasını’ istedi.