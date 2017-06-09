Bahçeli’den ‘FETÖ’ tahliyelerine tepki: İlle de birinin damadı mı olmak gerek?

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklanan damadının kısa sürede tahliye edilmesine tepki göstererek, hükümete ‘karne verdi.’

‘FETÖ’ soruşturmasında tutuklanan eski başbakan yardımcısı Arınç’ın damadı Ekrem Yeter bugün tahliye edilmişti. Yeter, dört gün önce tutuklanmıştı.

Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı ‘FETÖ’den tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı.

‘Adalet damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda’

Bugünün karne günü olmasına atıfla “Mecazi anlamda da olsa karne sadece okullarda verilmiyor. Hayatın her alanı, her tarafı aslında bir imtihan ve mücadele sahasından ibaret” diyen Bahçeli, adaletsizlikten dem vurdu.

Bahçeli, Arınç’ın damadına atıfla “Mesela adalet karnemize bakalım; adeta damatların kalemiyle kapkara kesilmiş durumda. Kayırma, arkalama, hatır almış başını yürümüş halde. Adaletten kurtulmak için ille de meşhur ve mevki sahibi birisinin damadı, yakını, akrabası, onu bunu mu olmak lazım?” diye sordu.

Tutuklanan kişilerin suçsuzsa niye tutuklandığını, tutuklandıysa niye serbest bırakıldığını soran Bahçeli, bunu “Sanıyorum kripto eller devrede, kaos emelleri siyasi çemberdedir” ifadeleriyle açıkladı.