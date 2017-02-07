Bahçeli’den ‘Evet’ savunması: Perinçek ile Erdoğan arasında tercihimiz Erdoğan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemine neden ‘Evet’ dediklerini açıklamaya girişirken, partisinin meselelere zaman üstü baktığını savundu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, kendisinin referandum tutumunu şöyle savundu: “Anayasa değişikliği kapsamındaki evet kararımızda yakın tehditler belirleyici olmuştur. MHP zaman üstü bakmaktadır. Başkaları gibi sorumsuz davranamayız. Akıntının karşısında kürek çekmek yerine istikamet vermenin akıllıca olduğuna inanırız.”

Hayırlı teklif

MHP lideri, teklifin kabul edileceğini savunarak, “Demokrasi karşıtı cephe ne yaparsa yapsın, millet anayasa değişikliğine damga vuracaktır. Millet için son derece olumlu teklif umut ediyorum ki ülkenin önünü açacaktır” diye konuştu.

Bahçeli, parlamenter sistemi ortadan kaldıracak sistem değişikliğini, “İnsanlar değiştikçe anayasaların da değişmesi kaçınılmazdır” diyerek savunurken, “19 yüzyıldaki sapma ve körlüğün ağır sonuçlarını Türkiye cumhuriyeti sınırlarına çekilerek ödedik. Bir millet bu hatayı bir kere yapar” dedi.

Bahçeli, MHP’nin tutumunu eleştirenleri de hayli sert çıktı.

“11 Ekim 2016’dan bu tarafa sadece bize vuruyorlar, bize çekiştiriyorlar” diyen Bahçeli, şöyle devam etti: “CHP, HDP, FETÖ, PKK, DHKP-C, ÖDP, EMEP, TKP, eli kanlı Aydınlıkçılar, Cumhuriyetten geçinenler, ağız birliği etmişçesine MHP’ye bindiriyor. Size mi soracaktık? Ne yani sizden izin ve icazet mi alacaktık? Kimsenin peşine takıldığımız yoktur.”

Peringeçler ülkücülük anlatıyor

MHP lideri, konuşmaları arasında çelişki olmadığını savunurken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e de hayli sert çıkıştı: “Dün söylediklerimizle bugün söylediklerimiz arasındaki çelişkileri görmüyor muşuz. Neymiş partimizin üçte biri hayır diyormuş. Herkes MHP’deki sözde kaynamaya yorum getirmekte. Dün halkların özgürlüğü diyerek, oraç çekiçle vuranlar, Peringeçler partimize ülkücülük anlatacak. Bu ne arsızlık?”

Bahçeli Erdoğan’dan yana

Bahçeli, Perinçek’e karşı da Erdoğan’ın yanında olduğunu ilan etti: “Anayasa değişikliğine ‘Evet’ diyoruz ya sıkıntıları bunlardır. Buradan söylüyorum, Eğer Doğu Perinçek ve hayırcı yoldaşlarıyla Erdoğan arasında tercih hakkımız olacaksa sayın Erdoğan’ı tercih edeceğimizi herkesin bilmesi gerekir. Bunlar çılgına dönse de millet için, devlet için evet, türklüğün bekası için evet diyeceğiz.”