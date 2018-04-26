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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den esprili adaylık başvurusu: Ülkemiz açısından ‘iyi’ olacak

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MHP’de milletvekilliği için ilk adaylık başvurusunu genel başkan Devlet Bahçeli yaptı. “Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren Bahçeli “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…” diyerek gülümsedi.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre Bahçeli “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından” diyerek gülümsedikten sonra “Bir partinin sloganına benzedi ama” diyerek yine gülümsedi.

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MHP’nin, bu seçimi çok önemsediğini belirterek sözlerine devam eden Bahçeli “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır” diye konuştu.

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