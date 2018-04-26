Bahçeli’den esprili adaylık başvurusu: Ülkemiz açısından ‘iyi’ olacak

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MHP’de milletvekilliği için ilk adaylık başvurusunu genel başkan Devlet Bahçeli yaptı. “Nasıl bir süreç bizi bekliyor” sorusuna yanıt veren Bahçeli “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından…” diyerek gülümsedi.

Hürriyet’in haberine göre Bahçeli “Gayet iyi olacak ülkemiz açısından” diyerek gülümsedikten sonra “Bir partinin sloganına benzedi ama” diyerek yine gülümsedi.

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MHP’nin, bu seçimi çok önemsediğini belirterek sözlerine devam eden Bahçeli “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaatiyle seçimlere de çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır” diye konuştu.