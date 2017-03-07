Bahçeli’den eski MHP’li Oğan’a saldırıya ‘tuhaf yorum’: Ülkücü işini yarım bırakmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin eski vekillerinden Sinan Oğan’a konuşması sırasında yapılan saldırıya ‘tuhaf’ bir yorum getirdi: “Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Oğan, İstanbul Beşiktaş’taki Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki konferansta, “MHP’li biri kendi partisinin kapatılmasına neden ‘Evet’ desin” deyince izleyicilerden biri “Hareketin lideri Devlet Bahçeli” diye slogan atıp sahneye çıkarak Sinan Oğan’a saldırmış, kürsüyü de devirmişti.

Partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bahçeli, Oğan’a yapılan saldırıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi: “Bunun neresini değerlendireyim? Bir kişi kürsüyü yıkıyor. Kimseye bir şey olmuyor. Ülkücü hiçbir şeyi yarım bırakmaz.”

Oğan, saldırıyı ‘protesto’ diye haberleştiren Anadolu Ajansı’na “Haberciliğinize tüküreyim” diye tepki göstermiş; AA ise Oğan’a şu yanıtı vermişti: “Şimdi sinirlisiniz, haberi sonra okuyun.”