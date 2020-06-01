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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den erken seçim değerlendirmesi: Ayıplı bir tuzak, kirli bir tertip

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti teşkilatlarına bir genelge göndererek erken seçim değerlendirmesi yaptı: “Ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir.”

Fotoğraf: DHA

Bahçeli, erken seçimle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’yi erken seçime sürükleme, bu suretle sanal bir gündem tesis etme gayretkeşliğine heves eden siyasi aymazların hiçbir telkin veya kara propagandasına kulak asılmayacaktır. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Erken seçim söylemi ayıplı bir tuzaktır, kirli bir tertiptir, dibi uçurum olan bir tezgahtır. Bu tuzağa düşecek, bu tertibe kanacak, bu tezgaha gelecek aklı başında hiç kimse yoktur.”

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