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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den erken seçim çağrısı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “MHP takdir hakkını seçimlerin erkene alınmasından yana kullanacak” dedi.

Fotoğraf: DHA

Grup toplantısında konuşan Bahçeli, gerek cumhurbaşkanlığı gerekse genel seçimleri kastedip ‘bu şartlarda Türkiye’nin seçim için 2019’u beklemesinin mümkün olmadığını’ savunarak tarih olarak 26 Ağustos 2018’i önerdi.

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MHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi henüz tam devreye girmedi. Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanması kolay değildir. 3 Kasım 2019’u beklemek mümkün değildir. Takdir hakkımızı seçimin erkene alınmasından yana kullanacağız. Teklifimiz şudur: 26 Ağustos 2018 günü Türk milleti yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanını hem de milletvekili genel seçimiyle Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul yoldur.”

MHP ve AKP seçimlere ‘cumhur ittifakı’ adı altında güç birliği yaparak girmeye karar vermişti.

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