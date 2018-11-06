Bahçeli’den Erdoğan’a: Türkçülükle ırkçılığı aynı görmek devasa hata

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk’üm Türkçü değilim… İslam ırkçılığı reddeder” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çıkıştı: “Türkçülüğü, ırkçılıkla aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır.”

Bahçeli, Danıştay’ın 2013’te kaldırılan ‘Andımız’ın okullarda yeniden okutulmasına yönelik kararını savunmuş ve metnin yeniden okullarda okutulmasını istemişti. Erdoğan ise kararı eleştirirken “Metin bu ülkede, ezanı Türkçe okumak, okutmak isteyenlerin eseridir. Metne baktığın zaman içerik itibariyle bu milletin kendisini, kültür, medeniyet anlayışını ortaya koyan bir metin değil” demişti. Erdoğan ayrıca şu cümleleri kurmuştu: “Kimse Türklüğünü inkar etmiyor ki? Ama Türkçülük yapmıyor. Ben Türküm ama Türkçü değilim. Böyle yaparsak dinimiz İslam ile çatışırız. İslam ırkçılığı reddediyor, ırkı reddetmiyor.”

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İlk salvo medyaya

Bahçeli partisinin grup toplantısında konuya tekrar girerken, basında başlayan ‘Türklük‘ tartışmasını hatırlatıp şunları söyledi: “Bitmiş tartışmaları yeniden konuşmak kimseye fayda sağlamayacaktır. Son günlerde televizyonlarda Türklük konuşuluyor. Türk Milleti masaya yatırılıyor. Sözde uzmanlar, yarım aydınlar cehaletlerine aldırmadan ağızlarına ne geliyorsa konuşuyorlar. Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu karışık kişi varsa ekranlarda ahkam kesiyor, gazetelerde yazıyor. Her konuyu çözdünüz, her şeyi bitirdiniz de Türk Milleti’nin kim olduğu mu kaldı? Nereye varmak istemektesiniz? Kırdığınız ceviz kırkı geçti? Türk Milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar asıl siz kimsiniz? Nereye hizmetle tembihlendiniz? Kıyısında, köşesinde yer almadığınız bir değerle ilgili konuşmak ne haddinize, ne hakkınızadır?Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz. Kimin neye inandığına bakmıyoruz. Herkesin aidiyet ve meşrebine, etnik ve mezhebi kabulüne saygı duyuyoruz. Ancak Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi ve ülkücü buna razı olmaz, bu pespayeliğe onay vermez.”

Ezan ve Türkçülük yanıtı

Bahçeli daha sonra Erdoğan’ın Türkçülükle ırkçılığı bir arada anan konuşmasına isim vermeden atıfta bulunarak, “Türklükte ırk arayan, Türk’ü ırkla sınırlandıran, Türkçülüğü ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır” dedi.

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Bahçeli, Erdoğan’ın ezanla ilgili sözlerine de şu göndermede bulundu: “Türk’üz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil, gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz. Türkçülük ırkçılık değildir. Andımızı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kat’a ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Vesayete umut bağlamak, statükoya yaslanmak bizim harcımız olamayacaktır. Ne ezan sussun, ne vatan bölünsün, ne Türklüğümüz budansın, ne de Türkçülüğümüz buruşsun. Yaşasın Türk milleti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti, kahrolsun bölücülük, kökün kurusun eyyamcılık.”