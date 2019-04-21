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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den Erdoğan’a sert çıkış: Bizim ittifakımız cumhurla, ülke bazlı ittifak olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye ittifakı’ ifadesine yanıt verdi: “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Ülke bazlı siyasi bir ittifak olamaz. Bizim ittifakımız cumhurladır.”

Erdoğan seçim tartışmasının geride bırakılarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl maddelere odaklanılması çağrısı yapmış, “Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz” demişti.

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Antalya’da MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın “Vakit kızgın demiri soğutma vaktidir” sözlerine atıfta bulunarak “Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım” dedi ve Erdoğan’ın kullandığı ‘Türkiye ittifakı’ söylemini de eleştirdi ve şöyle devam etti: “Bu gidişle FETÖ kaybettiği mevzileri yeniden kazanacak. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. İstanbul’daki seçimlere şaibe karıştırılması pis bir senaryonun ilk etabıdır. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır. YSK üyeleri zillete göz yumamaz. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır? İstanbul’da seçim tekrarı beka meselesidir.”

“Eğer Cumhur İttifakı ayakta kalamazsa, PKK’lılar, FETÖ’cüler, Geziciler, Sorosçular daha da güçlenecek. Hesap karanlıktır” diyen Bahçeli seçim sonuçlarına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “31 Mart seçimlerinde özellikle 3 büyükşehirde CHP’nin başını çektiği sorunlu ve şüpheli ittifakın sonuç alması analiz edilmelidir. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. CHP’nin başarısı abartılmamalıdır.”

Bahçeli dün yaptığı bir konuşmada ise İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmiş,  “Ekrem İmamoğlu terörist Demirtaş’a methiyeler düzmekte, Ermenisinden Yahudisine ne var ne yok selam göndermektedir” demişti.

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