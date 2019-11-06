Bahçeli’den Erdoğan’a öğüt: Devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretiyle ilgili ”Sayın cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır” derken öğüt vermeyi de ihmal etmedi: “Devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez.”

Fotoğraf: @tcbestepe

ABD Başkanı Donald Trump, Erdoğan’ın 13 Kasım’da bu ülkeyi ziyaret edeceğini açıklamıştı. Erdoğan ise “Trump’la telefon görüşmesi yapıp ona göre karar vereceğim” demişti.

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Trump, Barış Pınarı Harekatı’nın başladığı 9 Ekim’de Erdoğan’a, operasyon hakkında mektup göndermiş, mektuptaki “Kabadayılık yapma, aptal olma” ifadeleri tartışma yaratmıştı. Erdoğan’ın buna tepki olarak ABD’ye gitmemesi gerektiği dile getirilmişti.

NTV’nin haberine göre bu yöndeki tartışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Bahçeli şöyle konuştu:

“Her gün televizyonlarda, gazete köşelerinde yorum ve değerlendirmeler yapılıyor. Bunları takip ediyorum. Ancak bugüne kadar sayın cumhurbaşkanımızın ABD’ye gidip gitmemesi hususunda bırakınız bir açıklama yapmayı, imada dahi bulunmadım. Öncelikle ve önemle ifade etmeliyim ki, Sayın cumhurbaşkanımızın ABD ziyareti hakkındaki kararı tamamıyla kendi takdiridir.

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Bütün gelişmeleri, milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili hedefleri siyasi akıl ve amaç süzgecinden geçirip bir sonuca ulaşacak olan da Sayın Erdoğan’dır. Devleti yöneten bellidir. Hükümet bellidir. Karar alma mekanizmaları de bilinmektedir. Biz sayın cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun yanındayız, desteğimiz tamdır.

Hassasiyet düzeyi bir hayli fazla olan bu meseleyle ilgili ülkemizin elini zayıflatmaktan azami derecede ve kesinlikle kaçınırız. Sayın cumhurbaşkanımız, bugüne kadar yaptığı gibi, gelişmeleri tüm yönleriyle değerlendirecek, telefon diplomasisiyle bir kanaate ulaşacak, hitamında ABD’ye gidip gitmemeye karar verecektir. Bulanık suda balık avlama merakı olanların ne söylediği, niyet okuma hevesi taşıyanların neyi anlattığı bizim ilgi sahamız dışındadır. Devlet yönetmenin bir ahlakı, bir adabı vardır.

Sayın cumhurbaşkanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle bağlıdır. Polemikle, duygulara teslim olarak, öfke ve önyargıların çekim alanına kapılarak, bir adım sonrasını hesap etmeden, devamlı dikiz aynasına bakarak devlet yönetilmez, dış politika icra edilemez. Herkes görüş ve yaklaşımında hürdür. Fakat bizim tarafı olmadığımız, ağzımızdan çıkmayan bir görüşü varmış gibi servis etmek objektif, sorumlu ve ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu ABD ziyaretine olumsuz baktığımı nereden çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu tutmanın mı arayışındalar? Yoksa kamuoyu mu oluşturmanın yarışındalar? Bu kapsamda şahsımla ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. Anlaşılan Trump’ın gizli taşeronları ve gizil kalemşorları devrededir.

Sayın cumhurbaşkanının Türkiye’nin milli tez ve politikalarını yeri ve zamanı geldiğinde muhataplarına anlatmasının neresi mahsurludur? Gazetecilik spekülasyonla, yalan ve yanlış değerlendirmelerle yapılamaz. CHP genel başkanının ‘mektup taşıyıcılık’ diye hırpalayıp tahrip etmeye heves ve cüret ettiği sürecin ülkemizin lehine gelişmesi konusunda hükümetin sağduyulu ve milli duruşa müzahir hareket edeceğinden şüphem yoktur.

Türkiye’nin terörle mücadelesinin güvenlik boyutu olduğu kadar siyasi ve diplomatik boyutları da vardır. Devletlerin dost ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımızın alacağı karar ne olursa olsun saygımız vardır, yanında duracağımız açıktır. Sayın Civaoğlu’nun, Sayın Zeyrek’in ve bunlara benzer sözde fikir ve kalem sahiplerinin yönlendirmelerine ve istikamet çizme gayretkeşliklerine kapalı olduğumuz iyi bilinmelidir.

Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve haysiyet mücadelesini anlamakta zorluk çekebilirler, ancak biz iliklerimize kadar biliyor ve sahipleniyoruz. Türkiye dış dünyaya karşı tek ses, tek yürek, tek nefes olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. Kararımız budur. Amacımız da bu olacaktır. Sayın cumhurbaşkanımız ve hükümeti yalnız değildir.”