Bahçeli’den Erdoğan’a destek: Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir anayasaya ihtiyacının açık olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Türkiye’nin yeni bir anayasayı tartışmasının vaktinin geldiğini belirterek MHP’yle anlayış birliğine varmaları halinde harekete geçebileceklerini ifade etmişti.

Reklam

Bu sözlerin ardından Bahçeli yazılı açıklama yayınlayarak Erdoğan’a destek verdi.

MHP lideri, partisinin görüşü ve düşüncesinin de bu yönde olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur.”

Bahçeli, MHP’nin yeni anayasa yazımı konusunda ‘cumhur ittifakının birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edeceğini, üstüne düşeni yerine getireceğini’ kaydetti.