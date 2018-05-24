Bahçeli’den Erdoğan’a çağrı: Çakıcı’nın hastalığı ciddi, yetkim olsa kullanmıştım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’yı ziyaretiyle ilgili, “Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil canım” derken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘af’ çağrısı yaptı: “Hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım.”

Bahçeli, ‘genel af’ önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?” demişti.

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Çakıcı, Bahçeli’nin sözlerine “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin Meclis’te benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye karşılık vermişti.

Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde hapis yatan Alaattin Çakıcı, 19 Mayıs’ta rahatsızlanarak Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde mahkum koğuşunda tedavi altına alınmıştı. Bahçeli’nin Alaattin Çakıcı’yı hastane odasında ziyaret ettiği, MHP’nin resmi twitter hesabından duyurulmuştu.

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‘Hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor’

Gazetecilerle iftarda bir araya gelen Bahçeli’ye Çakıcı’yı ziyareti soruldu.

Milliyet’ten Önder Yılmaz’ın aktardığına göre Bahçeli, Çakıcı’nın ‘hastaneye alındığını duyar duymaz’ ziyaretine gittiğini söyledi.

MHP lideri şöyle devam etti: “Değişik cezaevlerinde ağır şartlarda mahkumiyet hayatı olan bir şahsiyet. Hastalığını ciddiye almak ve gerekli tedbirleri geliştirmek lazım. Orada doktor arkadaşlardan aldığım bilgiye göre elden gelen gayret gösteriliyor ama hastalığın ciddi olduğu ifade ediliyor. Dikkate almak lazım.”

Çakıcı’ya yönelik son dönemdeki tavrı nedeniyle aldığı eleştiriler hatırlatılan Bahçeli, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı hatırlattı.

Bahçeli şöyle konuştu: “Selahattin Demirtaş kadar suçlu değil canım. Beş tane siyasi parti kuyruk oldu, dışarı çıkarmak için gayret gösteriyorlar. Yani onlar tartışılmıyor da Alaattin Bey niye tartışılıyor? Biz Alaattin Bey ile beraber kader kurbanlarını da gündeme getiriyoruz. Alaattin Bey’in bir yönüyle vatan millet için verdiği mücadeleler var. Bilen bilir. Devleti yönetenler de bilir başkaları da bilir. Şimdi Devlete ihanet edenleri adaylık için cezaevinden alacaksın, rahatsızlığı nedeniyle önemli sıkıntılar çekmeye başlamış bir şahsı cezaevinde mahkum tutacaksın..Bunu hiç dikkate almadan mafya diyeceksin. Nerede diğer mafyalar? Bu konular üzerinde samimi ve dürüst olmak lazım.”

‘Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz’

Erdoğan’ın ‘hasta mahkumları serbest bırakma yetkisi’ olduğunu hatırlatılan Bahçeli’ye “Çakıcı ile ilgili bir talebiniz olur mu?” diye soruldu.

MHP lideri şöyle yanıt verdi: “Cumhurbaşkanından bugüne kadar ben herhangi bir talepte bulunmadım. Yetkisini kullanma iradesi kendisindedir. Bu yetkiyi hatırlatmaya da gerek yok. Ama cezaevinde ağır şartlarda bulunan ve uzun yıllar cezaevinde zulüm görmüş veya çile çekmiş bir kişiyi dikkate alacak bir insani yaklaşımın da olması lazım. Biz kimseye ‘Şunu şöyle yapın’ demeyiz. Cumhurbaşkanın yetkisi var. Yetki bende olsa şimdiye kullanmıştım. Bunu da söylüyorum.”

Çakıcı 2004’ten bu yana cezaevinde.