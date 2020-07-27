Bahçeli’den Erbaş’a destek: Hutbedeki sözleri bağlamından koparıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya Camii’nin ibadete açıldığı gün okuduğu cuma hutbesindeki sözleri eleştirilen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a destek çıktı.

Fotoğraf: AA

Ayasofya, 1934’te yapının müzeye çevrildiği Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi sonrası yeniden cami yapılmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya’nın ibadete açıldığı 24 Temmuz’daki hutbesinde “Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” demişti. Eleştiriler sonrası Prof. Dr. Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast etmediğini dile getirmişti.

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‘Sözleri bağlamından koparıldı’

Yazılı açıklama yayınlayan Bahçeli, Erbaş’ın değerlendirmelerinin bağlamından koparıldığını, ‘Atatürk’e lanet şeklinde tavzih ve tevil edildiğini’, bunu yapanların ‘ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlar’ olduğunu dile getirdi.

MHP lideri, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanı’mız, İstiklal Mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir.”

‘Herkes sussa, biz sessiz kalmazdık’

Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Herkes susup seyretse bile böylesi bir rezilliğe MHP’nin sessiz kalması, seyirci olması varlığını inkardır. Aziz Atatürk’e lanet değil, rahmet okunur, dua edilir, minnet, şükran hisleriyle muhterem hatırası yad edilip emanetlerine sahip çıkılır. Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye’yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır. Lekeli dostlarıyla iktidar olmak için hedef koyan CHP’nin, arada ve arafta kalmanın sancısını çeken İP’in, kendilerine bizzat Cumhuriyet’in bekçisi rolü vermiş kişi ya da grupların Atatürk ve laiklik üzerinden yeni bir mevzi arayışları boşuna bir çırpınıştır.”