Bahçeli’den ‘darbe şüphesi’: ‘FETÖ’ konuşuyor, bu defa hiçbir hain sağ kalmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘FETÖ’nün yeniden darbe girişim yapabileceğinin konuşulduğunu söyleyip ekledi: “Bu kez hiçbir suçlu sağ kalmayacaktır.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cumartesi günü katıldığı CNN Türk yayınında, ‘FETÖ’yle mücadele’de tutuklanan isimlerden itiraflar aldıklarını aktarmış ve şöyle demişti: “Yeni bir darbe, yeni suikast planları var. Ama buna güçleri yok. Özellikle Balkanlar’da çok güçlüler. Özellikle dışarıda da lojistik ayağını çözmeye çalışıyoruz. Avrupa’nın bir kısmında bunları içselleştirmiş durumda. Darbe de dahil bütün bunları kendi içlerinde değerlendiriyorlar. Her hafta terör örgütü lideri subliminal mesajlarla kendi örgünü ayağa tutmak için mesajlar veriyor.”

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İzmir’de bölge istişare toplantısında konuşan Bahçeli, sözlerine şöyle başladı: “FETÖ’nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır.”

PKK’nın ‘kan dökmeye ve can almaya’ devam ettiğini söyleyen MHP lideri şöyle devam etti: “İğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir’de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz.”