Bahçeli’den ‘cumhur’ çıkışı: Pis ellerinizi çekin, ittifakımız yaşayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir” dedi.

Fotoğraf: AA

TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:

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*Cumhur ittifakının kolonlarının çatırdığı, ittifakta MHP’ye yer olmadığı yorumları yapılıyor. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile hukukumuz dengeli, hesapsız diyaloğa dayalıdır.

*Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.

*Hala cumhurbaşkanlığında görev yapan siyaset eskisi şahsın (Osman) Kavala ve (Selahattin) Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık, ahmaklıktır.

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*(Arınç’a hitaben) Devran (yazarı Demirtaş) isimli kitap terör anlatısıdır yazan da teröristtir, Demirtaş’a masum gözü ile bakıyorsan şehitlere ne diyeceksin.

*Sayın Arınç ne yapmak istiyorsun? Nedir seni teröristlere sempati ile baktıran?

*Kavala’nın özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi aklın ürünüdür?

*Demirtaş teröristtir devran isimli kitap terör propagandasıdır aksini iddia eden terör sevicidir.

*Çakıcı benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur, vatan ve millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımdır.

*Acil beklentimiz, (Kemal) Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula kısa süre içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır.