Bahçeli’den ‘cumhur’ çıkışı: Pis ellerinizi çekin, ittifakımız yaşayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir” dedi.
TBMM’de partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli özetle şunları söyledi:
*Cumhur ittifakının kolonlarının çatırdığı, ittifakta MHP’ye yer olmadığı yorumları yapılıyor. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan ile hukukumuz dengeli, hesapsız diyaloğa dayalıdır.
*Pis ellerinizi cumhur ittifakından çekiniz cumhur ittifakı yaşayacaktır, reformları birbiri ardına hayata geçirecektir.
*Hala cumhurbaşkanlığında görev yapan siyaset eskisi şahsın (Osman) Kavala ve (Selahattin) Demirtaş’a güzellemeler yapması çarpıklık, ahmaklıktır.
*(Arınç’a hitaben) Devran (yazarı Demirtaş) isimli kitap terör anlatısıdır yazan da teröristtir, Demirtaş’a masum gözü ile bakıyorsan şehitlere ne diyeceksin.
*Sayın Arınç ne yapmak istiyorsun? Nedir seni teröristlere sempati ile baktıran?
*Kavala’nın özgürlükçü düşünerek serbest kalmasını gündeme getirmek hangi aklın ürünüdür?
*Demirtaş teröristtir devran isimli kitap terör propagandasıdır aksini iddia eden terör sevicidir.
*Çakıcı benim dava arkadaşımdır, şehidimizin oğludur, vatan ve millet sevdalısıdır, üzerine atılı suçların bedelini 20 yıl cezaevinde kalarak ödemiş bir ülküdaşımdır.
*Acil beklentimiz, (Kemal) Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin genel kurula kısa süre içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır.