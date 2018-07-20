Bahçeli’den bedelliye destek: 28 güne ne gerek vardır?

AKP’nin ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bedelli askerliğe destek verirken 28 günlük eğitime karşı çıktı.

AKP’nin bedelli teklifinde 25 yaş üstü olma ve 15 bin lira ödemenin yanı sıra 28 günlük temel askerlik eğitim şartı da yer alıyor. Özellikle 28 günlük askerlik, bedelli bekleyenler arasında tartışma konusu.

Reklam

Twitter hesabından paylaşım yapan Bahçeli, bedelli konuşulurken askeri ihtiyaçların dikkate alındığını, meşru sebeplerle askerliğini yapamayan insanların da yığıldığını ifade etti.

Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu gördüğünü ve gereğinin yapılmasını arzu ettiğini aktaran Bahçeli, “Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse ‘yaylalar yaylalar’ türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa, 28 güne ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?” ifadelerini kullandı.

Reklam

MHP lideri şunları yazdı: “Askerliğin teorik eğitimi doğru bir değerlendirme değildir. Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını ve fedakârlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır, şarttır, elzemdir, temennimdir.”