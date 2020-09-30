Bahçeli’den AYM çıkışı: Baştan yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda verdiği kararları ‘sancılı ve sakat’ diye niteleyerek Anayasa Mahkemesi’nin baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Bahçeli TBMM’nin yarın başlayacak yeni yasama yılına ilişkin açıklamasında, “Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır” dedi.

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MHP lideri, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak yüce mahkeme veya yüksek mahkemelerin yer aldığını buna karşılık parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde ise anayasa mahkemelerinin bulunduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi temel gündem olması gerektiğini belirten Bahçeli, şöyle konuştu: “Bu maksatla da yeni hükümet sistemi parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanmalı, arındırılmalıdır.”

MHP lideri şöyle devam etti: “Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir yüce mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır.”

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Bahçeli yarın başlayacak yeni yasama yılının başlangıcında bu konunun tartışmaya açılması gerektiğini belirtti.