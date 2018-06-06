Bahçeli’den ‘apolet söken’ İnce’ye: Yuh mu çekecekti, sökecek müptezel daha doğmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında süren ‘apolet tartışması’na girdi: “Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır.”

‘Zeytin Dalı Harekatı’nı da yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, katıldığı iftarda İnce’yi eleştiren Erdoğan’ı alkışlamıştı.

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İnce bunun üzerine “Onun apoletlerini sökeceğim” demiş, cumhurbaşkanı da “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?” diye karşılık vermişti.

Bahçeli, partisinin Sivas’ta düzenlediği toplantıda konuştu.

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İnce’yi eleştirerek sözlerine başlayan Bahçeli, ”Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer söküp atmak güçtür. CHP’nin icazetli cumhurbaşkanı adayı sökmeye çok merak duyuyorsa gitsin köhnemiş kangrene dönüşmüş fikirlerini söksün. Bu yetmiyorsa gevşeyen akıl vidalarını söksün” diye konuştu.

Temel’in alkışını gayet doğal bulduğunu belirten MHP lideri şöyle devam etti: “Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Cumhurbaşkanını protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. Bu dil Kandil dilidir. Bu ağız FETÖ ağzıdır. Bu üslup PYD/YPG üslubudur.”

Bahçeli sözlerini şöyle bitirdi: “CHP’de Afrin başarısının karın ağrısı vardır. Zeytin Dalı Harekatı’nın acısı egemendir.”