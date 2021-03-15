Bahçeli’den ‘Andımız’ çıkışı: Danıştay’ın kararı pimi çekilmiş bir bomba

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay’ın öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önünü kapayan kararını ‘pimi çekilmiş bomba’ya benzetti: “Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.”

Fotoğraf: DHA

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, ‘Andımız’ın okunmasını yasaklayan yönetmeliği iptal eden bir karar aldığı geçen hafta basına yansımıştı.

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Bahçeli’nin karar sert tepki gösterdiği yazılı açıklamasında öğrenci andını şöyle tanımladı: “‘Türk’üm, Doğruyum’ haykırışıyla başlayan öğrenci andımız, 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuş, 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğramıştır. And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır.”

Bahçeli, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun söz konusu kararı şubat ayında aldığını, ancak halen bunun imzalanmadığını ifade etti.

MHP lideri şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır.”

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‘Skandal bir karar’

Bahçeli şöyle devam etti: “Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlıdır, marazidir, melun bir hevesin ve hedefin işaretidir. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır. Nitekim Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır.

Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşıdır.

‘Pimi çekilmiş bomba’

Kaldı ki öğrenci andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır. HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir.”

Ne olmuştu?

Türk Eğitim-Sen, 8 Ekim 2013’te okullardaki bayrak törenlerinde okutulmasına son verilen öğrenci andının yeniden okutulması için aynı gün dava açmıştı.

Danıştay 8’inci dairesi, 19 Ekim 2018’deki kararıyla değişikliği iptal etmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kararı temyiz ederken, andın yeniden okutulmayacağı açıklanmıştı.

Sözcü’nün haberine göre temyiz üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nda görüşüldü.

Kurul, bakanlığın itirazını oyçokluğuyla kabul ederek Danıştay 8’inci Dairesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını kaldırdı.

Karar sonrası, öğrenci andının okullarda yeniden okutulmasının önü de kapanmış oldu.