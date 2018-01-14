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Yaramazlara biraz batar!

Bahçeli’den AKP’yle ittifakı eleştirenlere: Kandil havarileri; şuursuzlar…

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP’yi desteklemesine karşı çıkanları sıraladı: “Kandil havarileri, şuursuzlar, darbecilere karşı muğlak kalanlar.”

Fotoğraflar: DHA

Osmaniye’deki açılış etkinliğinde konuşan Bahçeli, ‘Yenikapı buluşması’yla yeni bir döneme girildiğini, daha sonra halkın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettiğini belirterek “Cumhuriyet tarihimizde 3’üncü bir dönemin başlayacağı kesinlemiştir” dedi.

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Seçimlere 22 ay varken Türkiye’nin iç siyasi çekişmelerle oyalanmak istediğini öne süren Bahçeli, ‘FETÖ savunucuları’nın ‘yıkıma hizmet eden iş birlikçiler’ olduğunu aktardı, “CHP, İP, HDP bir olmuş PKK ve FETÖ’nün yanında hizalanmışlardır” diye konuştu.

MHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu amaçla 2019 yılında yapılacak olan seçimlerle ilgili tutumumuzu 8 Ocak 2018’de çok açık şekilde ifade ve ilan ettik. Türkiye artık yeni bir siyasi sürece girmiştir. Bundan geri dönüş yoktur. Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçiminde, AK Parti’yle hareket ederek katkı sağlamayı hedefliyoruz. Milletimizin beklentilerine kulak veriyoruz. Birileri çılgına dönüyor. İtirazların Türkiye hasımlarından geleceğini beklerken içerideki uzantılar ses veriyor. Kandil havarileri birer birer saklandıkları deliklerden fırlayıp kendilerine ele veriyorlar. Darbe ve işgal girişimi karşısında muğlak kalanlar bugün bize saldırıyorlar. Bunlar ‘Atatürk’ün partisiyiz’ deyip Atatürk’ün aziz hatırasını zehirleyen şuursuzlardır. Varsın şer odakları, işbirlikçileri beraber olsun. Ismarlama projelerle siyasi senaryo kuranlara diyorum ki, sizin bir Allah’ın da bir hesabı vardır. Alayınız şaşkına çevireceğiz. Bunlar her kılığa girerler ama Türk milletine sevgi ve sadakatle bağlı olmanın ne demek olduğunu anlayamazlar.”

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