Bahçeli’den ‘akil insanlar’a ağır sözler: Akıllı olun, milletin şamarını yersiniz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta bir araya gelen Akil İnsanlar Heyeti’ni hedef aldı.

Norveç’in başkenti Oslo’da Londra merkezli Demokratik Gelişim Enstitüsü’nde (DPI) Kürt sorununun temel alındığı bir toplantı düzenlenmişti. Toplantıya heyetten Ufuk Uras, Kadir İnanır ve Ali Bayramoğlu gibi isimler de katılmıştı.

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Meclis’te haftalık grup toplantısında konuşan Bahçeli, toplantıya katılanları ağır sözlerle hedef aldı.

Heyettekilerin yeni bir çözüm süreci için ‘kışta kıyamette’ Oslo’ya gittiklerini aktaran Bahçeli, bu kişilere ‘zeka özürlü’ diyerek bir engellilik halini hakaret olarak kullandı.

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MHP lideri şöyle devam etti: “Kandil’e gitseler kendilerini yormazlardı. Yine bildik isimler sahnededir. Yarım akıllı çürük akiller; Türkçe konuşuyorum, kulak verin… Çözüm süreci gömüleli çok olmuştur, şansınızı fazla zorlamayın. İsterseniz PKK’ya katılın ama Türk milletinin sabrınız zorlamayın. Milletin şamarını yerseniz Oslo’yu da İmralı’ya görür kendinizi dağda bulursunuz. Akıllı olun, çözüm çığlığı atmayın. Meydan boş değildir, MHP’nin gözü üzerinizdedir.”