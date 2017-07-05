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Bahçeli’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne ‘kokteyl’ suçlama: PKK ve FETÖ destek veriyor

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne PKK ve ‘FETÖ’nün destek verdiğini öne sürdü.

Fotoğraf: Reuters

Bugün 21’inci gününe giren ‘Adalet Yürüyüşü’ne provokasyon gerçekleştirilebileceğine dair duyum aldıklarını belirten Kılıçdaroğlu, yürüyüşe katılanlardan dikkatli olmalarını istemişti. CHP lideri, ktidara yakın ülkücülerin İstanbul’a yakın bir noktada ‘Adalet Yürüyüşü’ne saldırabileceklerine dair duyum aldıklarını açıklamıştı.

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‘HDP mi bize adalet öğretecek?’

Konuyla ilgili Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine sert tepki gösteren Bahçeli, yürüyerek adalet bulunamayacağını dile getirerek, CHP’yi ‘terörle işbirliği yapmak’la suçladı: “21 gündür adalet için yürüyorlar! Şimdiye kadar ne buldular bilmiyorum, bileni de görmedim. Göreceğimi ise hiç sanmıyorum. Zulüm ve terör adaletsizliktir değil mi? Evet. O halde, terör örgütlerinin siyasi kuryeleriyle kol kola yol yürümek nasıl adalet olacaktır? Batman’da şehit edilen Müzik Öğretmeni Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP mi bize adalet öğretecek?”

Kılıçdaroğlu’nun birlikte yürüdüğü isimleri ‘siyasi çürümüşlük’le itham eden Bahçeli, “CHP’nin karanlığa doğru adım atmasına PKK destek vermektedir, FETÖ omuz vermektedir, Türk düşmanları el vermektedir. Millet ise yoktur” ifadelerini kullandı.

‘CHP lideri provokasyon arıyorsa etrafına baksın’

MHP lideri, Kılıçdaroğlu’nun, ülkücülerin yürüyüşe saldırabileceğine yönelik sözlerine ise tepki göstererek, şınları söyledi: “Kılıçdaroğlu provokasyon ihbarı yapmaktadır. Ülkücülerin kullanılacağını söylemektedir. Elbette halt etmektedir, yalana dolana sarılmaktadır. Dün gezi eylemlerinde duran adamdan kahraman çıkaranlar, şimdi yürümenin faziletlerini saya saya bitiremezken, yerli Gandi imal etmektedir. Ülkücüleri provokasyonla bir ve aynı kümede yorumlamak bir defa akıl dışılık, ahlaki eksiklik, art niyetlilik, sakat ve sorunlu bir iddiadır. Bu çürük iddia ise içeriğini ispatlayacak seviyede asla değildir. Ülkücünün sokakta, yolda işi yoktur; boşa harcayacak vakti hiç yoktur. CHP lideri provokasyon arıyorsa, provokatör görmeyi umuyorsa şöyle bir etrafını kolaçan etmeli; yan yana yürüdüğü nursuzlara odaklanmalıdır.”

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