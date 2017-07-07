Bahçeli’den ‘Adalet Yürüyüşü’ talimatı: Teşkilatlar ve Ülkü Ocakları iki gün kapalı

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MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da noktalanacak olan ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin partinin teşkilatlarının ve Ülkü Ocakları’nın iki gün kapatılması talimatı verdi.

Bahçeli’nin talimatının gerekçesi ise ‘herhangi bir tahrike mahal vermemek.’

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İstanbul İl Teşkilatı’na verilen talimata göre yürüyüş güzergahındaki tüm teşkilatlar ve Ülkü Ocakları iki gün boyunca kapalı tutulacak.

Bahçeli, ‘Adalet Yürüyüşü’ne verdiği sert tepkiyle biliniyor.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.