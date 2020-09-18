Bahçeli yine TTB’yi hedef gösterdi: Gerekirse adli işlem yapılsın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) derhal kapatılması gerektiğini yineleyerek, “TTB’nin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bahçeli, 16 Eylül’de Twitter’dan TTB’yi hedef göstererek, “Derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır” ifadesini kullanmıştı.

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TTB ise “Bu topraklarda binlerce yıldır iyi hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız” yanıtını vermişti.

‘Açıklamamın arkasındayım’

AA’nın haberine göre Bahçeli açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümeti ve devleti hedef alarak ‘Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz’ temalı karanlık ve maksatlı eyleme niye ihtiyaç duyuluyor? Nereye varılmak isteniyor? Salgından toplumsal hareketlenme mi arzulanıyor? Bunları millet adına sormak en tabii hakkımız. Türk Tabipleri Birliği sürekli korku aşılıyor. Vatandaşlarımızı telaşa sürüklüyor. Hekimlerimiz arasına nifak sokuyor. Güvensizliği yayıyor. Yani virüsün eksik bıraktığını tamamlamayı amaçlıyorlar. Bu ihanet odağının hiçbir açıklaması kalpleri ferahlatmıyor. Milletimizin yüreğine su serpmiyor. Saklamaya, gizlemeye tevessül etmek nafiledir, çünkü yalın gerçekler ortadadır. Ülkemiz terörle mücadeleyi kararlılıkla icra eder, mesela Afrin operasyonu başlatır, bu birlik savaş halk sağlığı sorunu diyerek tenkit eder, milli güvenliğin karşısında cephe alır. Vatan evlatları şehit düşer, bir kez olsun onları rahmetle anmazlar. Türkiye düşmanları zehir saçar, bir kez olsun tepki göstermezler. Bu olacak şey değildir. Corona virüsü salgını olur, yandık, bittik, tükendik masalı söyleyip karamsarlık yayarlar. Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül’de Twitter’dan yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır.”

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‘Kirli çamaşırları ortaya çıksın’

MHP lideri, TTB hakkında gerekirse yasal işlem başlatacaklarını belirterek şöyle devam etti:

“Bugünden geçerli olmak üzere, Başkanlık Divanı üyesi bir arkadaşımızın başkanlığında bir heyet teşekkül etmiştir. Bu heyet marifetince Türk Tabipleri Birliğinin dünü, bugünü, bütün fiili ve eylemleri incelenecek, gerekirse hazırlanacak dosya Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilecektir. Ümidimiz, kirli çamaşırların ortaya çıkmasıdır. HDP’nin yanında hizaya giren Türk Tabipleri Birliği Başkanı’na destek amacıyla telefon kuyruğuna girenler bize göre kendilerine yakışanı yapmıştır. Biz millet ne diyorsa onu söylüyoruz. Türkiye’ye husumet besleyen mihraklara da her zeminde karşı çıkacağız. Diyeceğim odur ki Türk Tabipleri Birliği corona virüsü kadar tehlikelidir. Ve gereği acilen yapılmalıdır.”