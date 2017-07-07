Bahçeli yine ‘Adalet Yürüyüşü’nü hedef aldı: Hainler zemin kazandı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ve sonuna gelinen ‘Adalet Yürüyüşü’nü bir kez daha hedef aldı.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün son noktası olan Maltepe sahilinde 9 Temmuz’da ‘Adalet Mitingi’ düzenleneceği duyurulmuştu.

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Gündemdeki gelişmelere dair yazılı açıklama yapan Bahçeli, adaleti ve ahlakı kaybettiğini savunduğu CHP’nin yürüyüşüyle toplumsal gerginliğin arttığını savunarak, “CHP yürüdükçe zalimler el ovuşturmuş, hainler zemin kazanmış, hazımsızlar, husumet besleyenler, nefret salgınına tutulan yerli ve yabancı mihraklar Türkiye’nin belini kırmanın arayış ve çabasına koyulmuşlardır” dedi.

‘CHP, FETÖ ve PKK’nın zehirli kollarına hevesle yürüyor’

CHP’nin ‘FETÖ ve PKK’nın açılan zehirli kollarına doğru hevesle yürüdüğünü’ ileri süren Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 Haziran’da başlayan sözde adalet yürüyüşü Türkiye üzerinde kirli hesap ve hedefleri olan habis çevrelere koz vermekle kalmamış, önemli bir mevzi elde etmelerini de temin ve takviye etmiştir” ifadelerini kullandı.