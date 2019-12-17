Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir” dedi.
Yazılı açıklama yapan Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yeni partilerin seçime girebilmeleri için milletvekili vermeyi düşünebileceğine dair sözlerine de değindi: “Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir.”
Bahçeli, talep edilmesi halinde Libya’ya askeri destek verilebileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bu konuda destek vereceğini şu sözlerle dile getirdi: “İhtiyaç hasıl olursa Libya’ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP’nin desteğini alacaktır.”